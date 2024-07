Geen zwart gat na de Tour dankzij de Spelen in Parijs, de Tour Femmes en de Ronde van Spanje

Point final. De Tour de France 2024 is in de boeken geschreven, maar de koersmagen blijven ook de komende weken en maanden nog stevig gevuld. Vanaf vandaag wordt er gekoerst aan de andere kant van onze taalgrens en voor je het weet, beginnen we midden augustus al aan de laatste grote ronde van het seizoen.

Parijs is niet ver meer. De Tour de France is dan wel geëindigd in Nice, voor enkele protagonisten ligt de finish pas in Parijs.

Onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert doen in de Franse hoofdstad komende zaterdag 27 juli een gooi naar eremetaal in de tijdrit.

Een week later, op zaterdag 3 augustus, kennen we de opvolger van Richard Carapaz als olympisch kampioen op de weg.

Voor Parijs de show steelt, gaat vandaag (maandag tot vrijdag) al de Ronde van Wallonië van start.