Cepeda pakt de eindzege in de Ronde van de Ain, Capron wint de slotrit

Jefferson Cepeda (EF Education - EasyPost) mag de eindzege in de Ronde van de Ain (2.1) op zijn palmares bijschrijven. De Fransman Capron won de slotrit in een sprint van een kleine groep.

De Ecuadoraan Jefferson Cepeda soleerde zondag naar de ritzege in de Ronde van de Ain en mocht zo de leiderstrui aantrekken in de pittige slotrit.

Daarin was het lang wachten op een ontsnapping. In eigen land waagden Fransmannen Bouchard, Lelandais en Jarnet na zo'n 50 kilometer dan toch hun kans.

Op 30 kilometer van de streep sloten ook Rémi Cavagna en Maximilien Juillard aan. Op de tweede passage op de Col du Berthiand, het laatste obstakel van de dag, werd de laatste vluchter gegrepen.

Onder impuls van een sterke Archie Ryan, in dienst van leider Cepeda, werd het peloton flink uitgedund tot een groep van 12 renners, dat zou sprinten voor de ritzege.

Ben Hermans (Cofidis) deed zijn uiterste best om de rode loper uit te rollen voor ploegmaat Stefano Oldani, maar in de sprint was er geen kruid opgewassen tegen Rémi Capron (Van Rysel - Roubaix), die zijn eerste profzege boekt.

Leider Jefferson Cepeda sprintte niet mee en bolde als 11e over de meet. De 26-jarige Ecuadoraan zag zijn eindzege niet in gevaar komen en volgt Michael Storer op als eindwinnaar in Frankrijk.