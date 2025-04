"Het EK op televisie volgen, deed pijn": na 9 maanden kan Alexander Doom eindelijk weer wedstrijden lopen

kalender do 24 april 2025 08:44

Na een lange inactiviteit diept Alexander Doom zijn wedstrijdoutfit weer op. De Europese kampioen en Belgisch recordhouder op de 400 meter loopt in China zijn eerste wedstrijden sinds de Olympische Spelen. "Ik heb er veel zin in", blikt de topper vooruit.

Op 6 augustus vorig jaar liep Alexander Doom zijn laatste wedstrijd. In de halve finales van de 400 meter op de Olympische Spelen moest hij de strijd staken met pijn in zijn lies. Negen maanden later is Doom weer klaar voor wedstrijden. Zaterdag opent hij mee het Diamond League-seizoen in China. "Het is heel lang geleden dat ik nog gelopen heb. Ik heb er dus heel veel zin in", blikt hij vooruit. "Het EK indoor heb ik op televisie moeten volgen. Dat deed wat pijn, moet ik toegeven." Niet dat zijn blessure volledig verleden tijd is. "Af en toe speelt mijn adductor nog op. Het blijft wat gevoelig", vertelt Doom. ""Logisch", zeggen de dokters. De restanten van de blessure moeten nog wat wegebben."



"Mooie test om te zien waar ik sta"

De voorbije weken bereidde Alexander Doom het seizoen voor in Zuid-Afrika, waar hij enkele punten kon bijschaven aan zijn techniek.

"Niet vanwege die blessure, eerder omdat ik nog sneller wil lopen", zegt de Belgische recordhouder op de 400 meter (44"15).

"Daarvoor moet mijn paslengte groter worden en moet ik mijn knieën hoger heffen", legt Doom uit.

"Dat zal niet meteen lukken, maar we zetten wel stappen in de goede richting", voelt hij.

Bochten loop ik maar sinds enkele weken weer. Alexander Doom

Op de Olympische Spelen voelde Alexander Doom zijn adductor het hardst in de bochten. "Ik loop nog maar enkele weken weer bochten", legt hij uit.

"De World League-meetings in China worden dus vooral een mooie test om te zien waar ik sta na enkele weken trainen, met het oog op het WK in september. Dat is mijn hoofddoel dit seizoen."

"Het zal nog wat zoeken zijn", beseft Doom, "zeker tegen jongens die al wedstrijdritme in de benen hebben."

World Relays met de mannen of de gemengde ploeg?

Na de Diamond League-meetings in Xiamen en Shanghai blijft Alexander Doom in China voor het WK estafette waar hij zich met België wil plaatsen voor het WK. Doom kan zowel de 4x400 meter voor mannen als de 4x400 meter voor gemengde teams lopen. "Eerlijk? Ik heb nog geen idee welke wedstrijden ik daar loop. Dat moeten de coaches beslissen." "We beschikken over een sterke ploeg in de breedte. Het doel is om ons met elk team te plaatsen." "Voor mij liggen er verschillende scenario's op tafel: ik kan met de mannen lopen, met de gemengde ploeg of ik loop voor beide ploegen een race. Over twee weken zal ik het te horen krijgen." Het WK voor estafetteteams, de World Relays, wordt op 10 en 11 mei gelopen in de Chinese stad Guangzhou.

Volgende maand loopt Alexander Doom het WK estafette met de Belgian Tornados.