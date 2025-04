Geen 3 op 3 voor UAE in de Abruzzen: Colombiaan Callejas Santos verrast favorieten in uitgeregende koninginnenrit

UAE Team Emirates heeft zijn hattrick niet kunnen vervolledigen in Italië. Nadat Alessandro Covi en Ivo Oliveira de eerste twee etappes naar hun hand hadden gezet, was het vandaag de beurt aan de onbekende Edison Alejandro Callejas Santos. Op 11 km van de streep versnelde de Colombiaan uit een ruime kopgroep richting zijn eerste profoverwinning.

Hij moet een wonderdag hebben gehad. Edison Alejandro Callejas Santos heeft de uitgeregende koninginnenrit van de Ronde van de Abruzzen gewonnen. De 24-jarige Colombiaan kwam 40 seconden voor zijn concurrenten over de streep.

De koninginnenrit leidde de renners over een parcours van 160 km met de Roccaraso (16,2 km met een gemiddelde van 5,3%) als scherprechter.

Op 11 km van de streep versnelde de Colombiaan Callejas Santos uit een ruime kopgroep. De renner van de ploeg Pertolike kwam op 9 km van de streep bij de laatste vluchters en liet ze 700 meter verder al achter.

In de achtergrond raakte Georg Zimermann, Marco Brenner, Damien Howson en leider Filippo Fiorelli voorop. Het was Zimmerman die aan het langste eind trok. De Duitser van Intermarché neemt ook de leiderstrui over.

Morgen staat in de Abruzzen de heuvelachtige slotrit op het programma. Georg Zimmermann heeft een voorsprong van 11 seconden op David de la Cruz en 18 seconden op het Spaanse wonderkind Pablo Torres.