Anderlecht leeft op met forfaitzege tegen weerloos Gent: "Het doet deugd bij iedereen"

kalender do 24 april 2025 00:07

Kasper Dolberg was de uitblinker met 4 doelpunten.

Anderlecht beëindigde enkele lastige weken met een gala-avond tegen Gent. De Buffalo's werden met een forfaitscore terug huiswaarts gestuurd, en dat doet deugd bij paars-wit: "We hadden dit echt nodig", klinkt het bij coach en spelers.

5-0. Dat waren de klinkende cijfers waarmee Anderlecht tegen KAA Gent eindelijk een eerste keer kon winnen in de Champions' Play-offs. Trainer Besnik Hasi blijft er rustig onder. "Dit is maar één moment, één wedstrijd. We moeten hier vertrouwen uit putten en blijven verder werken." Toch kon ook de Albanees niet wegsteken dat de eerste overwinning sinds zijn terugkeer in het Lotto Park deugd doet. "We hadden dit echt nodig", klinkt het. "Het was een moeilijke periode, maar de jongens hebben er hard voor gewerkt. Het doet deugd bij iedereen."



Ik zou boos zijn geweest als ik er niet minstens drie had gescoord. Kasper Dolberg

En dan vooral bij Kasper Dolberg. De topschutter van paars-wit stond sinds zijn twee doelpunten tegen Antwerp begin februari droog. Daar maakte hij vandaag komaf mee in stijl. Met een vierklapper loodste hij zijn ploeg naar een forfaitzege.

"Dat betekent veel", zegt de immer stoïcijnse Deen. "Ik ben blij met de doelpunten, maar vooral ook met de overwinning en de manier waarop. Het zijn niet de moeilijkste goals, behalve de laatste. Ik zou boos zijn geweest als ik er niet minstens drie had gescoord."

Ook Hasi is blij voor zijn spits. "Hij komt uit een blessure, dus dan verwacht je niet direct de beste Dolberg. Hij liep vandaag in vrije ruimtes en hield de bal bij. De laatste wedstrijden heb ik er op gehamerd om hem in stelling te brengen. Dat lukte vandaag."

Op deze manier is het leuk om onder de lat te staan. Colin Coosemans