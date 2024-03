Schermen

Een vrijpartij met zware gevolgen: Franse schermtopper wijt positieve dopingtest aan lichaamsvocht van partner

Frankrijk is in de ban van een bizarre dopingzaak: topschermster Ysaora Thibus is in januari bij een dopingcontrole in competitie betrapt op het verboden middel ostarine. Volgens de 32-jarige Française ligt de oorzaak van die positieve dopingtest bij haar partner, de voormalige Amerikaanse schermer Race Imboden.