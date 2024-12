Rwanda officieel kandidaat om F1-race te organiseren: "De gesprekken gaan de goeie kant uit"

In de marge van het grote eindfeest van de Formule 1 in Rwanda heeft de Rwandese president Paul Kagame aangekondigd dat zijn land een gooi doet naar de organisatie van een F1-race.

In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, vindt deze week de Algemene Vergadering en awardshow plaats van de FIA, de organisator van de Formule 1.



Rwandees president Paul Kagame sprak voor deze gelegenheid alle bobo's uit de autowereld toe. Hij kondigde ook officieel aan dat zijn land kandidaat is om in de toekomst een F1-race te organiseren.



Het was een publiek geheim dat Rwanda en de F1 al een paar maanden aan het onderhandelen waren om voor het eerst sinds Zuid-Afrika in 1993 weer een F1-race op het Afrikaanse continent te hebben.



"Ik kan jullie verzekeren dat we dit serieus aanpakken", zei Kagame. "De onderhandelingen gaan de goeie richting uit."

Voorlopig is er geen autocircuit in Rwanda dat zo'n belangrijke race kan verwelkomen, maar ontwerper Alexander Wurz is al aan het werk gezet om er in de buurt van de luchthaven van Kigali eentje op te trekken.

Critici vinden het miljoenenproject een nieuwe poging van president Kagame om zijn bedenkelijke regime onder het mom van sportswashing legitimiteit te geven. Zo organiseert Rwanda volgend jaar ook het WK wielrennen en sponsort het tal van Europese voetbalclubs met de slogan "Visit Rwanda".