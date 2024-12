Futsal Red Devils openen EK-kwalificatie met nederlaag in Tsjechië

De Red Devils Futsal dromen van het EK 2026. In de kwalificaties plaatsen de 10 poulewinnaars zich rechtstreeks voor het EK, samen met gastlanden Letland en Litouwen. De beste 8 nummers 2 strijden in de play-offs voor de resterende 4 tickets. Kan België zich plaatsen voor het EK? Dat volgen we op deze pagina.