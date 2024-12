Nicky Hayen wil zondag scalp van Genk: "Doel is om voor Nieuwjaar leider te zijn met Club"

Met Club Brugge-Genk staan zondag de nummers 2 en 1 (in die volgorde) tegenover elkaar. Club wil de kloof met de leider verkleinen tot 1 punt. Volgens coach Nicky Hayen is zijn team niet gaan zweven na de zege tegen Sporting: "We zitten niet op een roze wolk."

Afgelopen dinsdag was de euforie bij Club Brugge nog groot na de overwinning tegen Sporting in de Champions League. Volgens trainer Nicky Hayen zijn zijn spelers inmiddels al weer op de grond teruggekeerd.

"We zitten niet op een roze wolk. Iedereen beseft het belangrijk van de match tegen Genk", zegt Hayen op de persconferentie.

"We spelen tegen een heel goeie tegenstander, die vol vertrouwen is. Ze staan niet voor niets op de eerste plaats."

"Ze staan daar terecht. Het is nu aan ons om hen daar weg te duwen. Het doel is om dit nog voor Nieuwjaar te doen."

"We moeten wel nederig blijven. Als we zondag verliezen, is het verschil ineens 7 punten. Dan moet je niet meer spreken over als leider de winterstop ingaan."