Hayen voor cruciaal tweeluik: "Dat Union soms op het randje speelt? Hun goed recht, wij mogen ons niet laten meeslepen"

Van titelkoorts nog geen sprake in Jan Breydel: Club Brugge leeft in alle sereniteit toe naar het tweeluik tegen Union in de Champions' Play-offs deze week. "Er is voor ons niks veranderd: de druk van elke match te moeten winnen, is er altijd bij Club Brugge", blikt Nicky Hayen vooruit.

"Maar dat geldt ook omgekeerd", merkt Hayen koeltjes op. "Union kan ook 6 op 6 pakken. We zijn ons ervan bewust dat dit een belangrijke week is, maar de play-offs zijn onvoorspelbaar. En ik heb al vaker gezegd dat ik me niet waag aan voorspellingen."

En dus probeert Hayen - ondanks het gewicht van het nakende tweeluik - de kalmte te bewaren in het blauw-zwarte kamp. "We leven toe naar de match zoals we dat altijd doen. Voor ons is er eigenlijk niks veranderd: bij Club spelen we elke match om te winnen. Die druk is er dus altijd. En daar gaan we heel goed mee om."

De rust bewaren deed blauw-zwart ook na de klinkende zege van afgelopen weekend in Gent. Voetjes op de grond. "Ja, we hebben daar goed gespeeld. Maar we hebben onze focus onmiddellijk verlegd naar Union. We laten ons niet gek maken."

"We weten intussen hoe Union speelt. We verwachten een match op het scherp van de snee. Union is een moeilijk te ontwrichten ploeg, die met heel veel intensiteit speelt. Dat ze soms op het randje spelen? Dat is hun goed recht. Wij moeten ons eigen spel spelen en ons niet laten meeslepen."