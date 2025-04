Elise Mertens kan wel een set afsnoepen in Madrid, maar botst opnieuw op nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka

Voor de tweede keer in iets meer dan een week heeft Elise Mertens (WTA-26) verloren tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-1). In de derde ronde van het toptoernooi in Madrid kon de Belgische de eerste set winnen, maar daarna ging ze onderuit tegen haar ex-dubbelpartner. Met 6-2 en 6-1 werden het nog stevige cijfers.