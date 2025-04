Nicky Hayen blijft rustig na "gemiste kans", maar is ook kritisch voor zijn spelers: "Te veel haalden hun niveau niet"

Een frustrerende avond voor Club Brugge. Het leverde negentig minuten lang een veldslag tegen Union, maar liep in de val van de Brusselaars en bleef met lege handen achter. En zo is het ook zijn leidersplaats kwijt in de Jupiler Pro League. Achteraf werd er vooral rust gepredikt bij Club, maar coach Hayen toonde zich toch ook kritisch. "Op die manier doe je hen geen pijn", klonk het.

Dit is plots toch een volledig nieuwe situatie voor Club Brugge.



Voor het eerst in lange tijd nog eens verloren in eigen huis, meteen ook de koppositie kwijtgespeeld en tussen de lijnen toch met de voetjes op de grond gezet voor een ultra-uitgekookt blok van Union. “We begonnen nochtans met de juiste intenties, we hebben vandaag toch vooral een paar jongens gezien die hun niveau van de voorbije weken niet gehaald hebben", analyseerde Club-coach Nicky hayen achteraf op de persconferentie. “We hadden de spelers in de ruimtes waar we ze wilden, maar we speelden vandaag te traag. Zo laat je het na om hen pijn te doen. Je wil hun centrale verdediger toch laten bewegen, maar we hadden te weinig diepgang.”

Dit verandert mentaal niks voor ons. Ardon Jashari

Pas na rust kreeg Club greep op de wedstrijd, al bleef een echte stormloop uit. “De tweede helft hebben we het dan wat anders willen aanpakken en hadden we meer controle en waren we dominant, maar eigenlijk hebben we tot het einde van de partij geen echt grote kansen gehad.”

Daar zat volgens Hayen vooral de verdienste van de tegenstander voor iets tussen. “Union staat altijd als een huis. We waren daar ook op voorbereid, maar haalden gewoon niet het gewenste niveau. Dan spreek je volgens de trainer toch van een gemiste kans. En dus blijft Club achter met de wrange nasmaak van een nederlaag in een match waar het nooit helemaal kon doorduwen. “Dat we net nu, na weken niet verloren te hebben, ons niveau niet halen ... Dat is toch een zeer ongelukkig moment.”

Al houdt Hayen het hoofd koel voor de "return" zondag: “We hadden het op voorhand al gezegd, maar ook na deze eerste nederlaag zullen we rustig blijven en herbekijken wat echt verkeerd was vandaag. We blijven op dezelfde manier verder werken.”



