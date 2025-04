LIVESTREAM: Kijk naar de finales in de Brussels Premier Padel

Het imposante Gare Maritime in Brussel is deze week het decor voor de Brussels Premier Padel, de 2e Europese manche van het Premier Padel Circuit. Kijk hier zondag vanaf 14 uur met livestream naar de finales bij de vrouwen en mannen.

Dit weekend volgt in Gare Maritime in Tour & Taxis de ontknoping van de Brussels Premier Padel.



Een event dat hoge ogen gooit in het circuit: in totaal worden er ook zo'n 70.000 bezoekers, onder wie 30.000 toeschouwers, verwacht voor de vierde editie van dit toernooi. De totale prijzenpot bedraagt 262.250 euro.



De vele toeschouwers hebben geen ongelijk: de top honderd van de wereld zal er strijden om de prijzen. Zo goed als alle wereldtoppers zijn er aan het werk te zien. Een absolute droomfinale met "usual suspects" Federico Chingotto-Alejandro en Arturo Coello-Agustin Tapia is dus niet uitgesloten.



Zeker nu het volgende Major-toernooi – te vergelijken met de Grand Slams in het tennis – in Rome eraan zit te komen, willen de toppers stilaan op kruissnelheid komen. De eerste werd al beslecht in Qatar.