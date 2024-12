Lindsey Vonn kondigt echte comeback aan in de Wereldbeker: "Als je een kans hebt, moet je die grijpen"

Volgende week zal Lindsey Vonn (40) voor het eerst sinds haar comeback opnieuw te zien zijn in de Wereldbeker. Dat nieuws bracht de Amerikaanse naar buiten op Instagram. Ze zal de twee Super G-wedstrijden afwerken in het Zwitserse St. Moritz op 21 en 22 december. Dankzij goede resultaten in eigen land mag ze nu terugkeren op het hoogste niveau.

Vonn kondigde onlangs haar comeback aan, ruim 5 jaar na haar afscheid op het WK van 2019. Toen stopte ze door blessureleed.

Vorig weekend keerde ze terug in competitie. De olympische kampioene afdaling van Vancouver verzamelde verre ereplaatsen (19e, 24e, 24e en 27e) in Copper Mountain. Die volstonden om startrecht te krijgen in de World Cup.

Lang wacht Vonn niet om dat startrecht te benutten. Vandaag kondigde haar sponsor Red Bull aan dat ze volgende week te zien zal zijn in St. Moritz.

"St. Moritz, ze komt eraan", aldus Vonn in een filmpje op Instagram. "Als er iets is dat ik heb geleerd, is het dat het leven erg kort is. Als er een kans is, moet je die grijpen."

De Amerikaanse zal de twee Super G-wedstrijden betwisten tijdens de Wereldbekermanche in St. Moritz. Dit weekend is ze ook al actief tijdens de Wereldbeker in Beaver Creek, maar dan voor de officiële wedstrijd.