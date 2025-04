Van der Poel wil antibioticakuur doorspoelen met 3e zege in Roubaix: "Hopelijk opnieuw de benen van voor de ziekte"

Mathieu van der Poel kan morgen voor de derde keer op een rij Parijs-Roubaix winnen. Maar twee renners deden hem dat voor in de geschiedenis.



"Octave Lapize ken ik niet, maar van Francesco Moser wist ik het wel. Hopelijk kan ik het verwezenlijken, maar het wordt niet makkelijk. In Roubaix kan er veel."



"Dat ik geschiedenis kan schrijven leeft niet echt. Dat krijg je als gevolg door te presteren."



In de week voor de Ronde raakte Van der Poel ziek. Hij moest antibiotica nemen, maar knokte zich toch op het podium. "Ik heb wel een weerslag gehad van de inspanningen. Maar nu voel ik beter, al verlies je wel altijd een paar procentjes."



"Hopelijk heb ik morgen opnieuw de benen van voor de ziekte."



Vorig jaar won Van der Poel solo bij afwezigheid van Wout van Aert en Tadej Pogacar. Zij zijn er wel bij dit jaar. "Dat is een verschil, net als de windrichting. Er zijn honderden scenario's te schrijven in Roubaix. We zullen morgen wel zien."



Met Jasper Philipsen heeft MVDP wel een belangrijke troef in zijn ploeg. "Niemand wil met hem naar de streep op de Velodroom. Het is een kaart die we kunnen uitspelen."