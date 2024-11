Amerikaanse skikampioene Lindsey Vonn bindt op haar 40e de latten opnieuw aan

Lindsey Vonn is klaar om op haar 40e een comeback te maken op de latten. De Amerikaanse kampioene ging in 2019 met skipensioen, maar heeft de kriebels nu weer helemaal te pakken.

Lindsey Vonn is een levende legende in het alpineskiën. De Amerikaanse veroverde in haar lange loopbaan 3 olympische medailles, waarvan 1 gouden. Op het WK won ze 8 medailles en wist ze zich 2 keer tot wereldkampioene te kronen.

Met 82 Wereldbekerzeges was ze lang de nummer 1 aller tijden, tot haar landgenote Mikaela Shiffrin begin vorig jaar beter deed. Shiffrins teller staat intussen zelfs al op 91 WB-overwinningen.

Vonn, 40 intussen, nam in februari 2019 afscheid van de competitiesport, na een succesvolle carrière, die ook getekend werd door veel blessureleed. Maar de voorbije maanden heeft ze de draad weer opgepikt en nu wil ze meer.

"Het is een ongelooflijk gevoel om weer pijnvrij te kunnen skiën", aldus Vonn, die weer opgenomen wordt in de Amerikaanse selectie. "Ik kijk ernaar uit om mijn kennis te kunnen blijven deelnemen met deze geweldige ploegmaats."

De Amerikaanse skisportfederatie is opgetogen met de comeback van Vonn. "Haar passie en toewijding voor onze sport is inspirerend", klinkt het. "We zijn heel blij om haar weer op de latten te zien en we zullen bekijken waar we samen kunnen geraken."

Wanneer Vonn ook effectief weer in competitie zal treden, is op dit moment nog niet bekend.