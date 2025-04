Hetzelfde koningskoppel en jonge Belgische wolven: dit zijn onze sterren voor de Waalse Pijl bij de mannen

kalender wo 23 april 2025 06:15

De Waalse Pijl belooft weer een titanenstrijd te worden. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn ongetwijfeld uit op revanche na zondag, maar de startlijst bulkt van het talent dat de Muur van Hoei kan temmen. Denk maar aan de jonge Belgen Thibau Nys en Maxim Van Gils. Dit zijn onze favorieten voor de klimklassieker.

⭐⭐⭐

Zondag lieten de kemphanen zich nog ringeloren door een derde partij, maar wees er maar zeker van dat het koningskoppel Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in de Waalse Pijl weer een hoofdrol zal spelen.



Pogacar leek in de Amstel Gold race het voordeel bergop te hebben, maar onze landgenoot zorgde toch voor een ferme realitycheck bij de Sloveen wanneer hij hem in het slot ging terughalen. Hoewel Evenepoel zich in de sprint uiteindelijk wel liet verrassen, deed hij alvast een vertrouwensboost op.



Alleen: het zal nog voor de Muur van Hoei moeten gebeuren voor Evenepoel.

⭐⭐

Want niet alleen Pogacar lijkt in het voordeel te zijn op die steile scherprechter, ook Thibau Nys krijgt er een aankomst die op zijn lijf geschreven lijkt. Niemand zal graag met de hyperexplosieve Belg naar de laatste kilometer rijden. En schrijf ook Mattias Skjelmose niet (nog) eens af. De Deen leek een vogel voor de kat tegen Evenepoel en Pogacar zondag, maar hij verraste vriend en vijand met nog een verschroeiend eindschot. Ze zullen de nummer 2 van 2023 geen tweede keer onderschatten. Ook voor Tom Pidcock zal er toch wat druk op de ketel zitten. Met een 11e en 9e plaats in respectievelijk de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race heeft hij nog niet veel vertrouwen getankt in de klimklassiekers. Deze week zou de Brit wel beter moeten profiteren van zijn voorbereiding op het tweeluik in de Ardennen.

⭐