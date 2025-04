Met Einstein en een Schotse puzzel in het achterhoofd: is dit de beste Mathieu van der Poel ooit?

kalender vr 4 april 2025 06:28

Wie kans wil maken op de prijs voor de originaliteit, zal zijn chips zondag niet inzetten op Mathieu van der Poel. De Nederlander is een van de superfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen, waar hij met een 4e zege alleen recordhouder kan worden. Een zoektocht naar waarom Van der Poel op zijn 30e op het toppunt van zijn kunnen lijkt te fietsen.

Zo rad van tong hij normaal is, zo berekend ging hij nu op de rem staan. Heel even zette Adrie van der Poel alles op een rijtje om daarna te besluiten: “Goh, ik vond vorig jaar ook al niet slecht, hoor.” Het antwoord van vader Van der Poel vorige vrijdag in Harelbeke op de vraag of dit de beste Mathieu van der Poel ooit is, verraadt veel meer dan je zou denken. Kan je überhaupt nog blijven verbeteren op je 30e? In het oude wielrennen zou je op die leeftijd net in de fleur van je leven geweest zijn, in de moderne wielersport ben je dan al vaak in de herfst van je carrière beland. Niet zo met MVDP, die na meerdere puberjaren op de fiets nu al enkele seizoenen stevig op zijn troon zit en geenszins van plan lijkt om er afstand van te doen. Met dank aan de moderne en offensieve koersstijl, die de dodelijke saaiheid op de weg - waar Van der Poel in zijn beginjaren over klaagde - volledig monddood heeft gemaakt. “Als ex-renner weet ik hoe knap het is om er jaar na jaar te staan op de momenten waarop je er moet staan”, aldus vader Van der Poel. “Maar of Mathieu nu veel beter is, dat weet ik niet. Dat zou je eigenlijk aan zijn trainer en de ploeg moeten vragen.”

Bij Mathieu van der Poel lijkt alles op wieltjes te lopen.

Topchef

Hoe aanlokkelijk de uitnodiging ook klinkt, bij Alpecin-Deceuninck zijn ze niet happig op pottenkijkers. De interne keuken blijft een goed bewaard geheim. Van der Poel deelt al enkele jaren geen gegevens meer op Strava, waar de concurrentie natuurlijk meekijkt. “Dat we niet alles weten, betekent zeker niet dat hij old-school werkt”, vertelde Jan Bakelants in Wielerclub Wattage. “Onderschat Mathieu op gebied van training niet." Klopt, want wie ging er in zijn eentje de Ronde van Vlaanderen verkennen tussen Tirreno en Sanremo? "Deze winter heb ik meer getraind dan ooit. Ik kan die workload nu ook aan", verklaart hij zelf. Bakelants: "Maar hij en zijn ploeg voelen niet de noodzaak om alles in de ether te gooien. Dat is goed. Een topchef gooit zijn beste recepten ook niet online, hé.”

De broers Roodhooft werken al sinds jaar en dag samen met Van der Poel.

Tokio en Wollongong

Sinds wanneer de Nederlandse kok nu exact tevreden is geraakt over het recept van zijn sterrengerecht, is niet op één moment vast te pinnen. Maar het kantelpunt situeert zich wellicht tussen 2021 en 2022. Tot frustratie van vele wielerdieren leek Van der Poel zijn gouden genen aanvankelijk niet ten volle te benutten. Zijn speelse karakter werd toen veeleer als vijand dan als bondgenoot gepercipieerd en zijn broze rug speelde Van der Poel meer dan eens parten. Kwamen er nog plankjesgate in Tokio 2021 bij en een jaar later dat vermaledijde WK in Wollongong. Wat was hij daar in zijn eer gekrenkt. De incidenten leidden tot discussies waarbij de beroepsernst van MVDP openlijk in vraag werd gesteld. In Nederland sprak men zelfs over “een patroon in de gevallen” waarbij Van der Poel zich te vaak als “eenling buiten de ploeg opstelde”. Het duiveltje op zijn schouder floot het engeltje net iets te vaak terug.

Het WK in Australië was een nachtmerrie en zou een keerpunt worden in de carrière.

Verjaardagsfeest

3 jaar later is er geen sprake meer van die controverse. Niet dat Van der Poel nu alles volgens het klassieke boekje doet, maar Alpecin-Deceuninck en MVDP hebben een harmonieus huwelijkscontract getekend tussen perfectionisme en plezier. Een weekje skiën na het WK veldrijden? Gun het boegbeeld dat uitje. Het zal het vuur, hoe contradictorisch het ook klinkt, net aanwakkeren bij MVDP. Vroeger aan je seizoen beginnen in de GP Samyn? Moet kunnen. “Als ik er niet klaar voor zou zijn, zou ik hier niet staan”, gaf hij zelf bij de start aan. Sanremo verteren? Dat doet Van der Poel op zijn gravelfiets. Herstellen van de E3 Saxo Classic? Doet-ie op de golfbaan. Vertelde hij daags voor de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico: "Ik heb vandaag nog niet op mijn fiets gereden, want ik ben pas vanochtend naar hier gevlogen. Gisteren heb ik nog de verjaardag van mijn partner gevierd."

Hij gunt zichzelf een verzetje en durft dingen te doen die andere renners misschien niet durven, omdat ze denken dat die gemiste trainingsweek hen de das zal omdoen. Maar daardoor blijft hij dit rekken. Jan Bakelants

Hoe ontspannen en zonder zorgen Van der Poel door het leven fladdert, doet de overkant vermoedelijk zo nu en dan huiveren. Daar waar het plan- en dwangmatige bij anderen net een last in plaats van een kwaliteit dreigt te worden, leeft en fietst Van der Poel op een wolk. “Hij straalt gewoon goesting uit”, aldus Bakelants.“Hij heeft de perfecte worklife-balans gevonden." "Hij gunt zichzelf een verzetje en durft dingen te doen die andere renners misschien niet durven, omdat ze denken dat die gemiste trainingsweek hen de das zal omdoen. Maar daardoor blijft hij dit rekken.”

Mathieu van der Poel en partner Roxanne Bertels.

De puzzel van Glasgow

Dat doet hij volgens zijn eigen handleiding, waarbij hij net op tijd de handrem optrekt. Gesteund door partner Roxanne en gesterkt door zijn verhuis naar Spanje. “Ik kan er veel meer m'n ding doen en heb er veel meer plezier in het fietsen dan hier in België", legde hij vorig jaar zelf uit. Ginds in Denia leidt de nuchtere Van der Poel zijn eigen leven, ver weg van de Nederlandse en Belgische schijnwerpers. “Of hij de renner is waar ik mezelf het meest in herken? Qua mentaliteit en hoe je in het leven staat wel, ja”, antwoordde Tom Boonen in Wielerclub Wattage. Stilaan ook qua palmares, want niet toevallig beende Van der Poel Boonen bij in Milaan-Sanremo met zijn 7e monument. Spoiler: de kans lijkt piepklein dat het daar bij zal blijven.

In zijn hoofd was er altijd een lijstje dat hij wilde afvinken. Maar met het WK in Glasgow viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats. Toen hij daar won, vond hij innerlijke rust: zijn carrière was geslaagd. broer David van der Poel

“Mathieu heeft al veel meer gewonnen dan hij vroeger voor ogen had”, legt vader Van der Poel uit. “Hij wil gewoon goed zijn in de grootste koersen en wil zich daar amuseren. Als hij zelf weet dat hij er alles voor gedaan heeft en wint hij niet, dan heeft hij er vrede mee.” Van der Poel is voortaan recordjager in bijberoep. Koersen is geen spelletje meer. Het aantal kansen begint op zijn leeftijd te slinken. Afvinken is de drijfveer. Zegt broer David deze week in Humo: "In zijn hoofd was er altijd een lijstje dat hij wilde afvinken. Maar met het WK in Glasgow viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats. Toen hij daar won, vond hij innerlijke rust: zijn carrière was geslaagd."

Samengestelde interest

Je zou bijna zeggen dat de liefhebber een volwassen prof is geworden. Een schoolvoorbeeld zelfs. “Nou, er zit nog steeds een speelvogel in mij, hoor”, counterde hij eigenhandig na zijn raid in Roubaix vorig jaar. Dan wel een geboren winnaar die zonder rugproblemen ontsnapt aan alle plagen van Egypte en daar de vruchten van plukt. “Hij heeft weinig tegenslag gekend, waardoor zijn groeiproces nooit onderbroken is”, legde Jan Bakelants uit in de podcast Wuyts en Vlaeminck. “Dat is zoals het systeem van de samengestelde interesten, overigens het 8e wereldwonder volgens Einstein. Mathieu wint doordat hij jaar na jaar winst maakt op de conditie die hij het jaar voordien gewonnen heeft.” In mensentaal: door het uitblijven van ellende is Van der Poel er de voorbije jaren telkens in geslaagd om progressie te boeken. Jaar na jaar kan hij dat gigantische basisniveau nog spekken met een extra laagje. Ligt daar dan de verklaring voor de kloof met enkele concurrenten, die helaas voor hen niet allemaal een gelijkaardige curve kunnen presenteren? Die bevat bij hen namelijk, grotendeels door pech, te veel knikken en stappen achteruit, waardoor men er weer naar de tekentafel moet.

De rugproblemen van Van der Poel zijn verleden tijd.

Studies