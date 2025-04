LA Lakers zetten de puntjes op de i in tweede confrontatie met Minnesota

In de eerste ronde van de play-offs in de NBA hebben de LA Lakers de bordjes gelijk gehangen tegen Minnesota. Oklahoma City en Indiana boekten hun tweede overwinning op een rij en mogen al stilaan beginnen te dromen van de tweede ronde.

De LA Lakers hebben tegen Minnesota het thuisvoordeel, maar werden enkele dagen geleden in de eerste confrontatie koud gepakt door de Timberwolves.

LeBron James en co. hadden dus iets recht te zetten en dat bleek in het wedstrijdbegin, waarin de Lakers al snel een voorsprong van 22 punten bij elkaar sprokkelden.

In het vervolg van de match was het allemaal wat minder, maar dichter dan de 9 punten verschil die na afloop op het scorebord stonden kwamen de Wolves niet meer: 94-85.

Luka Doncic was de uitblinker bij de Lakers met 31 punten, 12 rebounds en 9 assist, nét geen triple-double. LeBron James deed er 21 punten bij. "Die nederlaag in game 1 heeft ons geraakt. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid opgenomen, met dit resultaat", aldus James na de match.

Zo staat het nu 1-1 in de serie, de volgende 2 wedstrijden worden op het veld van Minnesota afgewerkt.