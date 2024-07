Stoffel Vandoorne verlaat de renstal van DS Penske na 2 jaar: "Was een ongelooflijke ervaring"

Stoffel Vandoorne (32) zal vanaf volgend seizoen niet meer racen in een bolide van DS Penke. De ex-wereldkampioen in de Formule E was 2 jaar actief bij de Amerikaanse renstal.

In 2022 werd Stoffel vandoorne wereldkampioen in de Formule E. Toen racete hij nog voor Mercedes. Na dat seizoen maakte hij de overstap naar DS Penke.



In de twee jaar voor de Amerikaanse renstal kwam Vandoorne niet verder dan een derde plek in Monaco. in zijn eerste seizoen was zijn beste prestatie een vierde plaats.



"Mijn avontuur bij DS Penke is een ongelooflijke ervaring geweest. Ik ben het team dankbaar voor de steun en kijk uit naar nieuwe uitdagingen", reageert Vandoorne op zijn vertrek.



De Amerikaanse renstal bedankt Vandoorne voor de 2 jaren. "We zijn Stoffel echt dankbaar voor zijn inzet en de uitstekende prestaties die hij heeft geleverd voor DS Penke. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst."



Vandoorne werd voor volgend seizoen al gelinkt aan een overstap naar Maserati.