Wereldkampioen Laurens Vanthoor pakt geen punten in Qatarese openingsmanche, broer Dries wordt 4e

Exact een jaar geleden had Laurens Vanthoor samen met zijn ploegmaats Kévin Estre en André Lotterer de 1.812 kilometer van Losail op zijn naam geschreven.



Hiermee legde het trio van Porsche Penske de basis van de latere wereldtitel in het endurance-kampioenschap (WEC).



Maar het ene jaar is het andere niet, want deze keer eindigde Vanthoor zelfs buiten de punten, op de elfde plaats.



Zijn broer Dries slaagde er in zijn BMW van het Belgische WRT-team wél in om te scoren. Aan de zijde van ex-F1-rijder Kevin Magnussen en Raffaele Marciello viel hij maar net naast het podium, op de vierde plaats. Het volledige podium was voor Ferrari.



Dries Vanthoor was zo de enige Belg die de top 10 haalde. Stoffel Vandoorne (Peugeot) eindigde met zijn team op de twaalfde plaats, Tom Van Rompuy (Corvette) en Maxime Martin (Mercedes) gaven door mechanische problemen op.



De volgende manche van het WEC-kampioenschap is in het weekend van 20 april, in Imola.