Gedroomd debuut voor Marc Marquez bij Ducati: hij domineert opener MotoGP-seizoen in Thailand

Achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft een perfect debuut gemaakt voor zijn nieuwe team Ducati. De Spanjaard won de eerste manche van het MotoGP-seizoen in Thailand, zijn eerste zege in een seizoensopener sinds 2014. Zijn jongere broer Alex Marquez werd tweede. Wereldkampioen Jorge Martin was er door blessures niet bij.

Marc Marquez beleefde een perfect weekend op het bloedhete Thaise circuit van Buriram. De Spaanse grootheid in de motorsport had zaterdag al alle punten gepakt in de sprintrace en deed dat kunstje zondag gewoon over.

Marquez, achtvoudig wereldkampioen in de Moto GP, domineerde de wedstrijd en schreef met 37 punten de GP van Thailand op zijn naam. Marquez' jongere broer Alex werd tweede en zijn Italiaanse teamgenoot Francesco Bagnaia derde.

“Gisteren was ik blij. Vandaag ben ik superblij", klonk het bondig bij Marquez. "Het is een droom om het avontuur met Ducati op deze manier te beginnen”, zei hij. Voor Marquez is het ook een eerste zege in een seizoensopener sinds 2014

Wereldkampioen Jorge Martin was er dit weekend niet bij in Buriram. De Spanjaard viel eerder dit jaar al tijdens een oefensessie en kwam vorige week op training opnieuw zwaar ten val.

Bij de laatste val liep hij enkel breuken op, hij moest ook een operatie ondergaan. Wanneer Martin, die afgelopen seizoen zijn eerste wereldtitel veroverde, zal terugkeren, is nog niet duidelijk.