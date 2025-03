WTA kondigt "monumentale verandering" aan voor vrouwentennis: speelsters krijgen betaald zwangerschapsverlof

De nieuwe maatregel van de WTA moet speelsters meer vrijheid geven om al tijdens hun carrière aan een gezin te denken. Zo zullen zwangere speelsters 12 maanden betaald verlof krijgen. Ook speelsters waarvan de partner zwanger is, of die kiezen voor adoptie of draagmoederschap krijgen 2 maanden uitbetaald. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF zal ook budget vrijmaken voor vruchtbaarheidsbehandelingen.

"Het is een ongelooflijk begin", vertelt Victoria Azarenka. Als lid van de spelersraad van de WTA, stond de nummer 35 van de wereld mee aan de wieg van het nieuwe initiatief. Zelf is de Wit-Russische ook mama van een 8-jarig zoontje. "Zowel de moeders op het circuit, als de speelsters die nog geen mama zijn, zien dit als een geweldige kans." Momenteel zijn er 25 moeders actief op het WTA-circuit. Maar door de terugwerkende kracht van de maatregel, die geldt vanaf 1 januari, zouden meer dan 300 speelsters in aanmerking komen voor financiële steun.

"Vooral voor lager gerangschikte speelsters, is dit een belangrijke maatregel", zegt Azarenka. "In plaats van zich zorgen te maken over gemiste inkomsten door afwezigheid op toernooien, kunnen ze zich nu volledig concentreren op het moederschap."



"Het is een monumentale verandering, die het gesprek in de sport op de voorgrond gaat plaatsen", aldus de tweevoudig Australian Open-winnares.



"Voor de eerste keer in de geschiedenis van de vrouwensport, zullen uitgebreide zwangerschapsuitkeringen beschikbaar zijn voor onafhankelijke atleten", besluit Portia Archer, CEO bij de WTA. "Dit is dus echt nieuw en baanbrekend."