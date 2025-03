Met Lorena Wiebes als veelvraat en Poolse surprise als MVP: tussenbalans in Sporza Wielermanager voor vrouwen

Ook in Sporza Wielermanager voor vrouwen zijn al 3 wedstrijden afgewerkt. De verrassende ontknoping in de Omloop Het Nieuwsblad heeft ook zijn weerslag op de statistieken. Al verzamelde een vertrouwde naam als Lorena Wiebes de meeste punten.

Voor elke editie van Sporza Wielermanager speuren de deelnemers naar die goedkope witte merels om hun ploeg volledig te maken. Na 3 wedstrijden kunnen we nu al zeggen dat Aurela Nerlo, Lara Gillespie en Lotte Claes de investering waard waren.

Dankzij hun punten uit de Omloop prijken Nerlo en Claes in de top 3 van de MVP-stand, waarbij we kijken hoeveel punten een renster verdiende in vergelijking met haar kostprijs = punten per miljoen.

De Ierse Gillespie heeft zich tussen de vluchtgezellen uit de Omloop gewrongen. Gillespie behaalde al successen op de piste en heeft duidelijk een stap vooruit gezet in het voorjaar. Met podiumplaatsen in het Hageland en Le Samyn was ze haar kostprijs van 3 miljoen meer dan waard.