Belgen om naar uit te kijken in het WK motorcross: de hyperambitieuze Coenen, de nieuwe Everts en de herstelde Geerts

Dit weekend gaat in Argentinië het WK motorcross opnieuw van start. Bij de Belgen is het uitkijken naar het debuut op het allerhoogste niveau van de 18-jarige lefgozer Lucas Coenen, het onversneden talent van Liam Everts en het eerste echte MXGP-seizoen van Jago Geerts.

Om in zijn voetsporen te treden? "Over de wereldtitel kan ik het niet hebben, maar ik ga wel mijn uiterste best doen", belooft het 18-jarige toptalent, die zondag in Argentinië debuteert met een (lichte) polsblessure.

Dat doet Coenen in een nieuwe ploeg. Bij Red Bull-KTM-De Carli neemt hij de motor over van wereldkampioen Jorge Prado.

"Omdat ik de titel in de MX2-klasse aan mijn broer laat", knipoogt de hyperambitieuze Coenen. "En ik wilde al langer crossen op die 450 cc-motor, hij zit me als gegoten."

"Vorig jaar reed hij in de Motorcross der Naties gigantisch hard. Dat was fenomenaal, maar Lucas brak wel zijn sleutelbeen."

Een crash na een duel met Lucas Coenen in China maakte vroegtijdig een einde aan zijn seizoen. "Daar is niks van blijven hangen", verzekert Everts.

Liam Everts maakt de overstap naar de MXGP-klasse nog niet. Hij blijft actief in de MX2-klasse en rijdt komend weekend zijn eerste wedstrijd in een half jaar.

Bondscoach Joel Roelants: "Vorig jaar heeft Liam de eerste GP moeten missen en toch reed hij vrij snel op niveau. Zonder stress is hij tot veel in staat. Dan kan Liam meestrijden voor de wereldtitel."

Jago Geerts maakte vorig seizoen zijn debuut op het hoogste niveau, maar na een crash in de openingsmanche zat hij nauwelijks op zijn MXGP-motor.

Geerts brak zijn elleboog en zijn sleutelbeen. "Zo'n zware blessure had ik nog niet meegemaakt", vertelt de 24-jarige crosser. "Vooral mijn elleboog speelde me parten. Het was heel moeilijk om die weer volledig te kunnen bewegen."

Uiteindelijk reed hij nog enkele wedstrijden. "Die hebben me wel geholpen in de afstelling van de motor voor dit seizoen. Ik weet nu goed wat ik wil, dat is een voordeel", geeft hij mee.

Dit jaar kan het MXGP-avontuur echt beginnen voor Jago Geerts. "De blessures zijn genezen, daar heb ik geen last meer van", verzekert hij.



"Dit wordt eigenlijk echt pas mijn eerste jaar in de MXGP. Ik ga mijn uiterste best doen en dan strijd ik hopelijk mee voor de top 5 in het WK. Dat is mijn doel voor dit jaar."