5 lessen na F1-testdagen: één team lijkt voordeel te hebben, twijfels rond Red Bull

Toch heerste er in de paddock twijfel over de sterkte van de Ferrari. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte op de eerste testdag al duidelijk dat "er één wagen voor mij uitspringt", terwijl adviseur Helmut Marko de Ferrari dan weer als "teleurstellend" bestempelde.

En Red Bull dan? Max Verstappen pakte vorig seizoen dan wel zijn 4e wereldtitel op een rij, maar toch lijkt de Oostenrijkse renstal wat weggezakt in de rangorde.

De wereldkampioen stelde na de openingsdag nog dat de Red Bull "op alle vlakken" was verbeterd, maar dat positivisme was toch al wat afgekalfd op de slotdag in Bahrein.

Met 304 rondjes bracht Red Bull het minste tijd door op het circuit in Bahrein (ter vergelijking: Mercedes werkte 458 laps af). Liam Lawson stond op de 2e dag ook lange tijd stil in de garage door een probleem met de waterpomp.

De twijfels die in 2024 ontstonden, zijn dan ook nog niet weg bij Red Bull. "Het gaat in de juiste richting, maar de sprong is minder groot dan verwacht", gaf technisch directeur Pierre Waché toe. Ook Verstappen stelde dat er "nog veel werk" was.

Een herhaling van de vorige seizoensstart, waarbij Verstappen 4 van de eerste 5 races won, lijkt er dan ook niet meteen in te zitten.