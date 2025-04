"De beste speler ter wereld in de eerste 5 meter": Guardiola heeft veel lof voor Doku, maar ook werkpunt

Manchester City leek Aston Villa maar niet klein te krijgen, tot invaller Jérémy Doku diep in de blessuretijd uitpakte met een geweldige actie. Manager Pep Guardiola was vol lof voor de Rode Duivel. "Hij geeft altijd iets om het publiek te vermaken."

"De Premier League kan je zo'n goed gevoel geven." Pep Guardiola heeft dit seizoen al wat teleurstellingen moeten incasseren met Manchester City, maar de zege tegen Aston Villa was duidelijk een opsteker.

"Voetbal zorgt voor teleurstellingen, maar vandaag hadden we een hoogtepunt", zei hij. "Aston Villa hoort bij de allerbeste ploegen van Europa, maar wij speelden ongelofelijk goed."

Nochtans leek City het niet te kunnen afmaken tegen Villa, tot Jérémy Doku in de extra tijd toverde met zijn voeten. "Die actie van Doku, die met zijn tempo wat kan creëren...", was Guardiola nog onder de indruk.

"Doku geeft altijd iets om het publiek te vermaken en hij kan een wedstrijd doen kantelen. In de eerste 5 meter is hij de beste speler ter wereld. Met zijn versnelling is hij niet af te stoppen."