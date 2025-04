Lotte Kopecky pas op de 3e rij: dit zijn onze sterren voor de Waalse Pijl bij de vrouwen

kalender wo 23 april 2025 06:17

Wie kroont zich tot koningin op de Muur van Hoei? De Waalse Pijl is specialistenwerk, maar in het vrouwenpeloton liggen er heel wat underdogs op de loer. Zo hoopt ook Lotte Kopecky stiekem op een stunt in de laatste loeisteile meters. Dit zijn onze favorieten voor de zege in de klimklassieker.

⭐⭐⭐

Zal alles beslist worden op de Muur van Hoei? Dan lijkt Demi Vollering de vooruitgeschoven vrouw om met de overwinning aan de haal te gaan in de Waalse Pijl. Geen renster die intrinsiek betere klimkwaliteiten heeft dan de Nederlandse, al konden we het rendement van haar hoogestage in Nederlands Limburg nog niet bewonderen door het tactische steekspel.



Elisa Longo Borghini zal er weer alles aan doen om haar hoogvorm te verzilveren in de klimklassieker. De Italiaanse toonde zich in haar laatste koersen vaak beresterk en zal ook nu weer de finale proberen te bombarderen. Maar mag zij wel wachten tot op de Muur?

⭐⭐

Op de tweede rij verzamelen nog enkele springveren zich. Met het postuur om de Muur van Hoei te bedwingen zullen Juliette Labous en Puck Pieterse zeker een rol spelen in de explosieve finale van de Waalse Pijl. De Française en de Nederlandse behoorden zondag in de Amstel tot de sterkste vrouwen in koers. En vergeet ook Katarzyna Niewiadoma niet. De Poolse reed dit voorjaar nog geen podium, maar haar eindzege in de Tour van vorig jaar bewees haar klimcapaciteiten. Geen koers waar ze zo zal naar uitkijken als de Waalse Pijl, waar ze vorig jaar won.

⭐