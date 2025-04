Mathieu van der Poel is volledig hersteld van ziekte: "Maar na de Ronde had ik wel een dipje"

Vorige week werd Mathieu van der Poel derde in de Ronde van Vlaanderen. Achteraf bekende hij dat hij de dagen ervoor wat ziek was. De eerste symptomen staken al de kop op na Milaan-Sanremo.



"De E3 rijden maakten het eigenlijk nog erger. De week nadien nam ik antibiotica en tijdens de Ronde was ik niet 100%. Toch kon ik me nog vrij goed verdedigen. Maar na de Ronde had ik opnieuw een dipje."



Dat verbaasde Van der Poel niet echt, die opnieuw heel diep ging. "Maar nu voel ik me veel beter. Ik voel me oké om mijn titel te verdedigen. "



Van der Poel staat dan ook met veel motivatie aan de start. "Ik begin elke koers om te winnen, dat is dit jaar niet anders. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En als ik niet op mijn absolute best ben, zullen we alles doen om met de ploeg te winnen."