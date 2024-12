"Dit is pas het begin": skilegende Lindsey Vonn (40) viert comeback met 24e plek op FIS Fall Festival

De Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn heeft zaterdag na vijf jaar haar comeback gemaakt in competitie. Op het FIS Fall Festival op Copper Mountain in Colorado eindigde de 40-jarige Amerikaanse op de afdaling als 24e, op 1'44" van de Oostenrijkse winnares Mirjam Puchner. "Dit was een trainingsdag voor mij", nuanceerde ze na de wedstrijd.

Voor haar comeback mikte ze op de Wereldbekermanche van 21 en 22 december in het Zwitserse Sankt Moritz, maar ook een deelname aan de Wereldbekermanche in Beaver Creek van volgende week is niet uitgesloten. Bij haar wederoptreden op het FIS Fall Festival werd de 40-jarige levende legende anoniem 24e, maar na de wedstrijd gaf de Amerikaanse wat context.

Lindsey Vonn kondigde vorige maand aan dat ze het plan had opgevat om terug te keren op het Wereldbekercircuit, na haar afscheid in 2019.

"Vandaag was een solide begin en ik heb genoten van het feit dat ik weer aan de start stond met mijn teamgenoten", klonk het.

"Hoewel ik zeker weet dat mensen zullen speculeren en zeggen dat ik niet in topvorm ben vanwege de resultaten, ben ik het daar niet mee eens. Dit was voor mij een trainingsdag. Ik ben nog steeds mijn materiaal aan het testen en probeer weer in het ritme te komen."

"Dit is pas het begin, en de manier waarop ik ski is op dit moment belangrijker dan de tijden. Nu heb ik de FIS-punten om mee te doen aan de Wereldbeker, dus dat maakt het een geslaagde dag."

De Amerikaanse domineerde het skiën bij de vrouwen gedurende haar hele carrière, die aanving in 2000 en eindigde in 2019. Ze won in totaal 82 wereldbekerwedstrijden en staat daarmee derde op de ranglijst aller tijden achter haar landgenote Mikaela Shiffrin (99) en de Zweed Ingemar Stenmark (86).

Ze won vier keer de algemene wereldbeker, haalde ook onder meer ook olympisch goud in de afdaling (in 2010) en werd wereldkampioene afdaling en Super-G (allebei in 2009).