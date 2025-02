Duplantis achterna - Van Pfaff over Everts tot Onana en Bolt: zingende sportkampioenen

vr 28 februari 2025 16:19

Mondo Duplantis is niet de eerste topsporter die zich aan een liedje waagt. Integendeel: de Zweedse polsstokvedette heeft veel illustere voorgangers. Wij zetten 7 zingende sportkampioenen op een rijtje.

Jean-Marie Pfaff - Jetzt bin ich ein Bayer

Doelman Jean-Marie Pfaff stal niet alleen graag de show op het veld, maar ook ernaast. Razend populair bij Beveren en de Rode Duivels belandde Jean-Marie in 1982 bij Bayern München, waar hij 6 jaar tot het sterrenensemble behoorde. Hij maakte er enkele Duitse liedjes, waaronder Jetzt bin ich ein Bayer uit 1984.

MX Project feat. Stefan Everts - Try To Beat Me

Stefan Everts is de grootste motorcrosser die ons land heeft voortgebracht. Tussen 1990 en 2006 won hij liefst 10 wereldtitels. In 1998 bracht hij samen met MX Projects de dancesingle "Try To Beat Me" uit.

Usain Bolt, NJ - Living the Dream

Usain Bolt is van vele markten thuis. Hij kan niet alleen snel lopen, hij voetbalde ook graag en houdt eveneens van zingen. In 2021 bracht de Jamaicaan samen met zijn zaakwaarnemer en beste vriend Nugent "NJ" Walker een reeks videoclips en dito songs uit. Living the Dream verpersoonlijkt 's werelds beste sprinter.

Amadou Onana - Check on me

Rode Duivel Amadou Onana toonde op het WK 2022 al zijn zangkunsten bij de nationale ploeg, maar legde daar nog een laagje bovenop. Afgelopen zomer na zijn transfer van Everton naar Aston Villa bracht hij een Frans-Engels rapnummer uit: Check on me.

Carl Lewis - Break It Up

Net als Usain Bolt domineerde Carl Lewis in de jaren 80 en 90 in de atletiek, meerbepaald in de sprint en het verspringen. De Amerikaanse meervoudige olympische kampioen was ook ooit wereldrecordhouder op de 100 meter en zong in 1987 "Break It Up".

Jacques Villeneuve - Accepterais-tu?

Jacques Villeneuve, de wereldkampioen Formule 1 van 1997, bracht in 2007, het jaar nadat hij gestopt was, het liefdesliedje Accepterais-tu? uit: "Wil je met me trouwen?"

Noa Lang - 7K Op Je Feestje