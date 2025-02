Jean-Michel Saive krijgt zitje in Uitvoerend Comité van Europees Olympisch Comité: "Stem van atleten laten spreken"

Jean-Michel Saive heeft vrijdag een zitje gekregen in het Uitvoerend Comité van de Europese Olympische Comités (EOC) tijdens de 54e algemene vergadering in het Duitse Frankfurt. Dat heeft het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vrijdag bekendgemaakt.

De 55-jarige Jean-Michel Saive, ook de voorzitter van het BOIC, kreeg van de 49 Nationale Olympische Comités in Europa (het NOC van Rusland was niet stemgerechtigd) 41 stemmen achter zijn naam. Hiermee haalde de zevenvoudige olympiër het 4e meeste stemmen van alle kandidaten. Hij staat nu voor een ambtstermijn van 4 jaar tot 2029.

"Ik wil de verschillende nationale olympische comités bedanken voor het vertrouwen", zegt Saive in het persbericht van het BOIC. "Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring als atleet, atletenvertegenwoordiger en bestuurder een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de olympische beweging in Europa."

"Ik begin alvast met veel enthousiasme aan dit nieuwe vrijwillige mandaat dat de link tussen het BOIC en Europa alleen maar kan versterken."

Saive was tussen 2013 en 2017 al voorzitter van de atletencommissie van de EOC en is niet de eerste Belg die een mandaat krijgt binnen de instantie. Guido De Bondt was tussen 2001 en 2013 de laatste Belg die deel uitmaakte van het Uitvoerend Comité. Met Jacques Rogge mocht België van 1989 tot 2001 al één keer de voorzitter van de EOC afvaardigen.

"Als bestuurslid wil ik de stem van de atleten laten spreken", gaat Saive voort. "De omstandigheden voor atleten continu verbeteren is iets wat mij drijft. Met de Europese Spelen en de Europese Jeugd Olympische Festivals kan EOC waardevolle competities aanbieden die bepalend kunnen zijn in het traject van onze topatleten."

"Dat ik met dit mandaat ook de traditionele band tussen België en de EOC kan verderzetten, in de voetsporen van iconen zoals Jacques Rogge, is uiteraard een bijkomende motivatie."