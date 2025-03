MULTILIVE - Een voetbalavond om duimen en vingers af te likken: volg de Champions League straks op deze pagina

Nog topaffiches om 21 uur

Na de opwarmer tussen Feyenoord en Inter staan er nog enkele absolute topwedstrijden op het programma in de Champions League. PSG ontvangt Liverpool voor een strijd der grootmachten. Beide ploegen zijn in vorm en voeren hun competitie aan.



Daarnaast kijkt Kompany in de ogen van Duitse angstgegner Bayer Leverkusen en kan Benfica revanche nemen op Barcelona na de vorige spektakelpot.Barcelona stond eind januari tot minuut 78 met 4-2 in het krijt in het Estádio da Luz, maar trok in de slotseconde de overwinning toch nog over de streep: 4-5.