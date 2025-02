Na wonderjaar moet Justine Ghekiere plots omgaan met verwachtingen: "Mijn grote doel? De Vuelta"

di 25 februari 2025 16:40

Na een jaar vol verbazing over eigen prestaties, staat Justine Ghekiere als een andere renster aan de start in 2025. De Belgische moet omgaan met druk en verwachtingen. Niet alleen van zichzelf, ook van buitenaf. "Maar ik denk dat ik er goed mee omga", lacht de immer vrolijke Ghekiere.

Na de bollen in de Tour en een sterke prestatie op het WK kijken heel wat meer ogen in de richting van Justine Ghekiere komend wielerseizoen. "Dat brengt verwachtingen met zich mee", weet de klimster ook. "Maar ik denk dat ik er wel goed mee omga. Natuurlijk hoop ik op een even mooi jaar, maar stel mezelf gewoon doelen en zie ik wel waar ik strand." Over die doelen is Ghekiere en haar team AG Insurance Soudal duidelijk: "Het grootste doel is de Vuelta. Daar is heel mijn programma ook op afgestemd." Al gaat ze dit keer - met nu al een selectie op zak - naar de Tour. "Ik weet niet wat mijn ambities daar zijn. Dat zal wat afhangen van mijn voorjaar."

Ik wil geen voorjaar rijden op 80%, maar meedoen in de finales. Justine Ghekiere

In dat voorjaar laat Ghekiere het Ardennenhoofdstuk links liggen, om te focussen op de voorbereiding op de Spaanse rittenkoers. "Ik ben nu ook al goed in vorm", verzekert onze landgenote, die zich wil tonen in de Vlaamse klassiekers. "Ik wil geen voorjaar rijden op 80%, maar meedoen in de finales." "Het gaat iets nieuws zijn, maar iedereen staat erachter. Ons team is sterker, dus we hopen met meerdere pionnen in de finales te geraken." Een van die pionnen heet Urska Zigart. "Een hele toffe", lacht Ghekiere. "We hebben elkaar leren kennen op trainingskamp in december. Ze heeft enorm veel humor en zelfspot. "Dus ik kijk ernaar uit om met haar wedstrijden te rijden. Ze is fysiek een supersterke renster."

D'Hoore: "Justine kreeg vertrouwensboost"