Een Frans-Engelse topclash en een Duits onderonsje: dit is het woensdagavondmenu in de Champions League

wo 5 maart 2025 11:54

Arsenal en Aston Villa hebben dinsdagavond al een optie genomen op de kwartfinales van de Champions League en ook Real Madrid deed een goeie zaak tegen stadsrivaal Atletico. Maar wat mogen we woensdagavond verwachten op het kampioenenbal? Een overzicht.

Frans-Engelse topclash

Het absolute topduel in deze 1/8e finales.



In de vorige ronde won Paris Saint-Germain het tweeluik tegen Brest met 10-0. Goed voor de tweede grootste overwinning ooit in de knock-outfase van de Champions League.



Tegenstander Liverpool is dan weer de fiere leider in de Premier League en toonde zich in de League Phase ongenaakbaar met 21 op 24.



Welke grootmacht ontpopt zich tot topfavoriet in de strijd om de Beker met de Grote Oren?

UEFA Champions League

Paris Saint-Germain 21:00 Liverpool

Duits onderonsje



In de Bundesliga lijkt FC Bayern met 8 punten voorsprong op titelverdediger Leverkusen stilaan gewonnen spel te hebben. Woensdagavond komen de twee Duitse tenoren elkaar ook tegen in de Champions League. Kan Vincent Kompany zijn Bayern voor het eerst in 7 wedstrijden tegen Leverkusen nog eens naar de overwinning gidsen of pakken Xabi Alonso en Florian Wirtz in deze 1/8e finale de scalp van de grote rivaal uit München?

UEFA Champions League

Bayern München 21:00 Bayer Leverkusen

Opnieuw vuurwerk in Benfica-Barça?



Als de wedstrijd in de League Phase een voorproefje was, mogen we ons in deze 1/8e finale opmaken voor heel veel spektakel en doelpunten.



Barcelona stond eind januari tot minuut 78 met 4-2 in het krijt in het Estádio da Luz, maar trok in de slotseconde de overwinning toch nog over de streep: 4-5.



Sleept Benfica nu wel een overwinning uit het vuur of flikt Barcelona het opnieuw?

UEFA Champions League

Benfica 21:00 FC Barcelona

Feyenoord ontvangt Inter

Nieuwbakken Feyenoord-trainer Robin van Persie hielp de Rotterdammers in het seizoen 2001-2002 al eens voorbij Inter naar de finale van de toenmalige UEFA-cup.



Wil hij daar nu ook in slagen, dan moet zijn ploeg wel eerst voorbij Yann Sommer geraken. De Zwitserse doelman van de Nerazzurri slikte in de groepsfase slechts 1 (!) doelpunt.



Moed putten doet Feyenoord uit zijn vorige passage in het Stadio Giuseppe Meazza, toen het AC Milan uitschakelde. Lukt het nu ook tegen de zwart-blauwe kant van Milaan?

