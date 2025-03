WK-finale in 2026 krijgt net als Super Bowl een halftime show: "Een historisch moment voor de sport"

FIFA-baas Gianni Infantino wil van het WK voetbal in 2026 een ware spektakelshow maken. Vandaag bevestigde de Zwitserse Italiaan dat er in de finale een halftime show komt - net als bij de Super Bowl. "Het wordt een show die past bij het grootste sportevenement ter wereld", beloofde hij nu al.

Gek of geniaal? Het idee om een show te organiseren tijdens de rust van de WK-finale, zal hoe dan ook stof doen opwaaien.

In de Super Bowl, de finale in het American football, is het al jaren een traditie. En nu het WK in de Verenigde Staten landt, zag FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn kans schoon om het evenement ook in de voetbalwereld te lanceren.

Op een bijeenkomst in Dallas etaleerde hij zijn plannen voor het komende WK. "Ik kan bevestigen dat de allereerste halftime show eraankomt tijdens de WK-finale in het MetLife Stadium in New Jersey", postte hij daarna op sociale media.

"Het wordt een historisch moment voor het wereldkampioenschap en het zal een show zijn die past bij het grootste sportevenement ter wereld."

Voorlopig zijn nog niet veel details bekend over het spektakel. Tijdens de Super Bowl duurt de show meestal 25 tot 30 minuten. Wordt de rust in de finale daardoor verlengd?

Wat wel al zeker is: FIFA werkt voor het evenement samen met Coldplay-duo Chris Martin en Phil Harvey om de artiestenlijst samen te stellen. En dat het vonken zal geven, daar kunnen we ook al van op aan.