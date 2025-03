Belgische voetbalwereld versnelt met nieuwe campagne strijd tegen discriminatie en racisme: "Tijd van zwijgen is voorbij"

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen schakelen in maart een versnelling hoger in de strijd tegen discriminatie en racisme.

De verschillende federaties lanceren in het kader van Come Together, het actieplan voor inclusief voetbal, een campagne die voetballiefhebbers moet aansporen om in actie te komen bij onaanvaardbaar gedrag op en naast het voetbalveld.

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Plan International werd een plan met 5 krachtige stappen (vijf A's) opgesteld, die iedereen kan zetten wanneer er sprake is van onaangepast gedrag: Afleiden, Afzonderen, Anderen betrekken, Aanspreken en Aanwezig blijven. Soms volstaat één stap, soms zijn er meerdere nodig, klinkt het bij de KBVB.

De voetbalbond, de Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen lanceerden in 2021 het Come Together-actieplan in de strijd tegen discriminatie en racisme op en rond het voetbalveld en riepen slachtoffers en getuigen van onaanvaardbaar gedrag de afgelopen jaren op om aangifte te doen.

Een op de 3 jongeren geeft aan al het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie in het jeugdvoetbal, waarbij racisme en bodyshaming het vaakst voorkomen. Sinds de lancering van het actieplan steeg het aantal meldingen van discriminatie met 34 procent.

Dit jaar ligt de focus dus op reageren, want uit onderzoek van Plan International blijkt dat in 75 procent van de gevallen omstaanders niet ingrijpen als ze getuige zijn van ongepast gedrag.

"De strijd tegen racisme en discriminatie blijft belangrijk", zegt Peter Willems, CEO van de KBVB. "Het Come Together-actieplan legde de fundamenten, maar nu is het tijd om samen op te staan. De tijd van zwijgen is voorbij. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en samen een veilige, inclusieve voetbalomgeving creëren."