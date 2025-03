De laatste procentjes dankzij een (gesimuleerde) hoogtestage: "Train je te hard, dan zijn de opofferingen voor niets geweest"

Hoe gaat dat dan in zijn werk? "De lucht in de kamers wordt weggenomen door generatoren waarbij een percentage zuurstof wordt ontnomen."

"Wat in ons hotel zo innovatief en exclusief is, zijn de gemeenschappelijke ruimtes zoals een cinemazaal, eetzaal en gymruimte die op hoogte kunnen worden gezet."

"De 16 slaapkamers kunnen op een hoogte tussen 1.000 en 4.500 meter gebracht worden", legt Frederik Van Lierde uit. De ex-triatleet en winnaar van de Ironman op Hawaï in 2013 is ambassadeur van het hoogteresort.

Sinds kort kan je zo'n gesimuleerde hoogtestage overigens ook dichter bij huis doen. In Sint-Eloois-Winkel, nabij Ledegem, pompen ze ijle berglucht in de kamers van Monte Marcella.

Op de Teide zullen ze Lotte Kopecky en Jasper Philipsen niet tegen het lijf lopen, maar zij kiezen voor hetzelfde recept, weliswaar in Denia aan de Spaanse kust. Daar verblijven ze in het hoogtehotel Syncrosfera.

Op die manier kan het principe "live high, train low" toegepast worden in ons land. In het hotel leef je voortdurend op hoogte, trainen doe je nagenoeg op zeeniveau.

Je volume en intensiteit op training kan je dan in de gebruikelijke omstandigheden uitvoeren zoals je thuis zou doen, maar van reisdagen of een echte aanpassingsperiode heb je minder tot geen last.

Al lijkt zo'n hoogtehotel volgens de literatuur voorlopig geen "1 op 1-vervanger", zo stelt Lieselot Decroix. De ex-renster is doctor in de inspanningsfysiologie en is performance manager bij FDJ-Suez.

"Het is zeker een aanvulling, maar het is geen verhaal van het ene of het andere. Op hoogte zit je met een verlaagde zuurstofdruk, in het hotel wordt gespeeld met zuurstofconcentratie."

"Zo'n verblijf in een hotel kan wel handig zijn om het effect van je stage te verlengen. Puur hematologisch zou je de effecten van zo'n stage 3 weken moeten voelen na het einde ervan. Met een herhaalde stimulus kan je dat effect rekken."