Sam Maes eindigt in Kranjska Gora voor het eerst in top 10 in een Wereldbekermanche

Hij eindigde al eens 11e en 12e, maar nu heeft Sam Maes een nieuwe mijlpaal geslecht door voor het eerst in zijn carrière de top 10 van een Wereldbekermanche te halen. Dat gebeurde op de reuzenslalom in Kranjska Gora.

De Sloveense sneeuw van Kranjska Gora ligt Sam Maes blijkbaar goed. In 2019 eindigde hij er al eens 12e op de reuzenslalom. Enkel in Alta Badia en Palisades Tahoe deed hij met een 11e plaats beter.



Maar de top 10 was tot nu toe nog onbekend terrein. Aanvankelijk leek dat er ook nu niet in te zitten, omdat hij na de eerste run van de reuzenslalom in Kranjska Gora 15e was geëindigd.



Maar in de tweede run was hij maar liefst 5 seconden sneller, wat hem alsnog net de top 10 in katapulteerde.

De overwinning ging ei zo na naar Brazilië, want de in Noorwegen geboren Lucas Braathen, die een jaar de sport had verlaten en dit seizoen als Braziliaan terugkeerde, stond lange tijd aan de leiding.



Tot zijn voormalige landgenoot Henrik Kristoffersen naar beneden gleed en met 41 honderdsten de zege voor de neus van Braathen wegkaapte.