Tweede krachttoer op vier dagen: Juan Ayuso is ook in Trofeo Laigueglia de allerbeste na spannende finale

Zondag was hij al de sterkste na een straffe solo in de Faun Drôme Classic, nu heeft Juan Ayuso zich ook op de troon gezet in Italië. Hij won de lastige eendagskoers Trofeo Laigueglia na een amusante finale. In een sprint met 4 vloerde de Spanjaard zijn medevluchters Scaroni, Storer en Powless.

Sprinten met 4 dus in de straten van Laigueglia. En daarin stond geen maat op de jonge Spanjaard van UAE Team Emirates . Hij haalde het vlot voor Scaroni, die dit seizoen al twee keer won in Frankrijk, en Storer.

Maar in de finale zou de situatie nog een hele reeks plottwists kennen. Powless en Storer haakten even af, Ayuso en Scaroni bestookten elkaar meermaals en uiteindelijk kwamen de twee achtervolgers toch opnieuw aansluiten.

Op de Colla Micheri, een van de vele klimmetjes in de laatste 40 kilometer, versnelde hij. Christian Scaroni , Michael Storer en Neilson Powless glipten mee in zijn zog.

Was de aanvalslust van Tadej Pogacar afgelopen winter extra besmettelijk? Antonio Morgado schudde in het nog prille seizoen al enkele solo's uit zijn benen, ook bij Juan Ayuso kriebelt het duidelijk.

Juan Ayuso: "Ik had vertrouwen in een sprint"

"Ik had er best veel vertrouwen in dat ik het zou kunnen afmaken in een spurt", verklaarde Ayuso achteraf. "Het enige wat ik niet wou, was dat meer volk terug zou komen vanuit de achtergrond, en dan zou gaan aanvallen in de laatste kilometers."

"Ik was hier al eens derde en eens tweede, nu heb ik ook de plaats die ik nog miste: de eerste. Ik ben blij dat ik het werk van de ploeg heb kunnen afmaken. We controleerden de hele dag, legden bergop een hoog tempo op, en op het lokale circuit had ik altijd nog een ploegmaat bij me."

Nu gaat de focus van Ayuso naar de Tirreno-Adriatico, die volgende maandag start. "Dat is een koers waar ik echt van hou. Vorig jaar werd ik er tweede en won ik een rit. Dat wil ik echt nog gaan verbeteren."