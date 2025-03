Cercle Brugge stapt met veel goesting op het vliegtuig naar Polen: "We nemen het heel serieus"

Na de rechtstreekse kwalificatie voor de 1/8e finales van de Conference League, dankzij een top 8-plaats in de League Phase, heeft Cercle Brugge mogen genieten van een lange Europese break. Maar donderdagavond moet het opnieuw aan de bak, met een uitmatch in Polen. "Makkelijk wordt het niet", klinkt het bij de Vereniging.

"We gaan voor een goed resultaat in Polen én zeker voor de winst in de derby", glimlacht technisch directeur Rembert Vromant, die duidelijk niét wil kiezen. "We trekken met onze volledige kern naar Bialystok. En de neuzen zullen in dezelfde richting staan, wie ook speelt."

Het is bij Cercle Brugge al wel vaker hinken op twee gedachten geweest dit seizoen: Europa of JPL? Herinner je nog de heisa na het verlies in IJsland , toen Cercle met een veredeld B-elftal aantrad.

Veel tijd om te recupereren voor de derby is er niet, maar dat wisten we.

Toch moet ook Vromant toegeven: de combinatie van een Europese uitmatch op donderdagavond om 21 uur met de Brugse derby van zondagmiddag (!) 13.30 uur is niet ideaal. "Veel tijd om te recupereren is er niet, maar dat wisten we. We weten wat ons te wachten staat."

Vromant gelooft in zijn team. "We hebben vertrouwen in iedereen die in de kern zit. Er is meer dan voldoende kwaliteit. We hebben dit seizoen ook al heel wat Europese ervaring opgedaan. We zullen er vol voor gaan in Polen."

Bialystok is de regerende Poolse kampioen en de huidige nummer 3 in Polen. "Het wordt niet makkelijk", beseft Vromant. "Maar voor ons is dit echt wel een doel. We willen er echt voor gaan en we hopen met een positief resultaat terug te keren."