De geschiedenisschrijver in LeBron James, de eerste NBA-speler die 50.000 punten scoort: "De grootste atleet ooit"

Na een veelbesproken high school-carrière, werd LeBron James in de zomer van 2003 als eerste keuze gedraft door de Cleveland Cavaliers. Daar begon hij vanaf het prille begin onmiddellijk te scoren. Tijdens zijn debuut tegen de Sacramento Kings op 29 oktober waren de verwachtingen voor "The Chosen One" torenhoog. Hij loste die probleemloos in, en stond na 3 minuten al op het scorebord. Op het einde van zijn eerste seizoen werd LBJ uitgeroepen tot Rookie Of The Year, de prijs voor beste nieuwkomer in de NBA. Het begin van een onvergetelijke eerste periode bij de ploeg van zijn hart.

In 2010 besloot LeBron James de overstap te maken naar Miami Heat, om aan de zuidkust de befaamde "Big 3" te vormen met Dwyane Wade en Chris Bosh. Zijn hoogtepunt uit zijn periode bij de Heat, en misschien wel zijn carrière, kwam er in 2012. Toen vocht de ploeg een verbeten strijd uit met de Boston Celtics, voor een plek in de finale van de NBA. De 6e wedstrijd werd een cruciale. Nadat hij in zijn eerste seizoen in Miami de finale had verloren van Dallas Mavericks, stonden James en co met 3-2 achter tegen de Celtics, een nieuwe ontgoocheling loerde om de hoek. Maar met de rug tegen de muur, speelde LBJ de wedstrijd van zijn leven. 45 punten en een scoringspercentage van 73,1 procent later, had James zijn ploeg verzekerd van een beslissend duel. Enkele weken later pakte de Amerikaan zijn eerste kampioenschapsring.

In 2013 werd LeBron James voor de 4e en voorlopig laatste keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) in de NBA. Toch behaalde hij zijn meest productieve wedstrijd uit zijn carrière enkele maanden later. Op 3 maart 2014 waren de Charlotte Bobcats te gast in het Kaseya Center, en het werd een avond voor de geschiedenisboeken. Met 61 punten gidste James de Heat naar een 124-107-zege. Daarmee wierp hij in één keer het clubrecord van Glen Rice, die 56 punten scoorde in 1995, van de tabellen.

4. "Cleveland, this is for you!" (16/06/2016)

Na zijn pijnlijke vertrek enkele jaren ervoor, besloot James in 2014 terug te keren naar Cleveland, met één belofte: de ploeg voor het eerst kampioen maken, en zo de stad voor het eerst in 52 jaar een titel bezorgen.



Twee jaar later was het zover. Na 4 wedstrijden in de finale stond het 1-3 voor de Golden State Warriors, maar toen had James genoeg gezien. Samen met Kyrie Irving boog hij de achterstand nog om in een zege. Nooit eerder was een team in de NBA-finale teruggekomen van zo'n grote achterstand.



Natuurlijk zaten er ook weer kunststukjes in van James. In wedstrijd 5 en 6 maakte hij 41 punten, waarmee hij pas de vijfde speler ooit werd met 40 punten in twee opeenvolgende wedstrijden.



Het was de enige keer dat een individuele speler de beste was op vlak van punten, assists, steals én blocks in de finaleserie van de NBA. "We kunnen er niet omheen dat LeBron een freak of nature is", vertelt basketbalcommentator Dennis Xhaët in Het Kwartier. "Op atletisch vlak is hij de grootste atleet ooit."