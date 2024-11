De comeback van skiveteranen Vonn (40) en Hirscher (35): "Er is een dubbel risico aan verbonden"

vr 15 november 2024 17:15

Nadat eerder skilegende Marcel Hirscher al een comeback had gemaakt, kondigde donderdag met Lindsey Vonn nog een skilegende aan dat ze weldra terugkeert op de pistes. Met haar 40 jaar én een knieprothese staat Vonn wel voor een zware uitdaging. "De krachten die inwerken op je lichaam zijn enorm."

Vriend en vijand werden donderdag verrast door de plots aankondiging van Lindsey Vonn. De Amerikaanse skilegende keert vijf jaar na haar afscheid, en op 40-jarige leeftijd, straks terug naar het profskiën. Vonn hing in 2019 haar skilatten aan de haak door aanhoudend blessureleed. Op dat moment had ze twee wereldtitels, één olympische titel en 82 Wereldbekerzeges - een toenmalig record - op haar palmares. "Mijn lichaam is helemaal gebroken. Misschien moet ik maar gaan curlen", luidde het toen. Maar van curling zou er niets in huis komen. Dit voorjaar kreeg Vonn een kunstmatige knie ingeplant, waardoor ze opnieuw - of eerder eindelijk - pijnvrij van de pistes kan afdalen. "Ze verscheen links en rechts alweer op de pistes en we wisten dat ze zich het voorbije jaar fit heeft gehouden", vertelt ex-profskiester Marjolein Decroix. "Dat maakt het wat gemakkelijker om dan opnieuw de aansluiting te maken. Maar Vonn hoeft niets meer te bewijzen."

De liefde voor de skisport bij Vonn was te groot, ondanks het vele blessureleed.

Marketeer Hirscher

Met haar comeback gaat Vonn de Oostenrijker Marcel Hirscher (35) achterna. Ook hij keerde na vijf jaar terug uit zijn skipensioen en glijdt deze winter - nota bene onder Nederlandse vlag - opnieuw van de pistes. In de eerste Wereldbekermanche van het seizoen, twee weken geleden in het Oostenrijkse Sölden, stond Hirscher op de startlijst van de reuzenslalom. Ook onze landgenoot Sam Maes kwam er in actie. Maes werd 12e, Hirscher skiede zijn tweede carrière op gang met een 23e plek. "Hirscher skiede zoals de oude Hirscher", vertelt Maes. "Hij mist nog wat explosiviteit, maar het was indrukwekkend om te zien. Hij heeft niets aan klasse ingeboet."

Hirscher heeft een eigen skifirma opgericht, dus nu skiet hij op zijn eigen latten. Zijn comeback is dus ook commercieel interessant. Profskiër Sam Maes

Echt verrast door de comeback van de zevenvoudige wereldkampioen en tweevoudige olympische kampioen was Maes niet. "Hij had vroeg zijn carrière beëindigd, dus hij is nu nog niet zo oud."

"Hij heeft ook een eigen skifirma opgericht, dus nu skiet Hirscher op zijn eigen latten. Dan is zijn comeback commercieel gezien natuurlijk interessant." "Of hij weer aan de absolute top kan meedoen? Ik denk dat dat zelf zijn doel niet is. Als hij een paar keer in de top vijf eindigt, zal hij al tevreden zijn."

Hirscher won in zijn carrière zeven wereldtitels.

Belastende sport

Dat het voor Hirscher lastig wordt om op topniveau terug te keren, geldt zeker ook voor Vonn, die nu met een kunstknie wil proberen wedijveren met de wereldtop. Een gigantische uitdaging in een enorm belastende sport als alpineskiën. "De krachten die inwerken op je lichaam in de bochten zijn enorm", vertelt Decroix. "Die hoge snelheden, de snelle reactietijden ... Dat zorgt ervoor dat skiën gewoon een blessuregevoelige sport is, wat het mentaal erg zwaar maakt." "Skiën is niet de meest gezonde sport, nee", bevestigt ook Maes, die zelf al twee keer een zware knieblessure opliep. "Voor de rug en de knieën is het heel belastend. Vraag dat maar aan Vonn. Maar we kennen allemaal de risico's, het is aan ons om ze proberen uit te schakelen."

Lindsey Vonn wordt na een zware crash in 2013 afgevoerd met de helikopter. Ze liep er een zware knieblessure op.

Knieprothese

Een 34-jarige en een 40-jarige die zich opnieuw willen meten met de wereldtop in het skiën. Is dat wel een goed idee? Ook kniespecialist Johan Bellemans vraagt het zich af. "Er is een dubbel risico", stelt de topchirurg. "Enerzijds neemt met de leeftijd je spiermassa wat af. Dus je moet relatief gezien harder trainen dan wanneer je vijf of tien jaar jonger was. Anderzijds neemt ook je botsterkte af, waardoor je kwetsbaarder bent voor breuken."

Als je een blessure oploopt met zo'n knieprothese, dan wordt dat een dramatisch verhaal. Kniespecialist Johan Bellemans