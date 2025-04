"Het schoentje zal knellen bij organisatie van de Tour": 3 vragen over Super League in wielrennen beantwoord

Een stevige hervorming van het wielrennen. Dankzij Saudisch geld ligt dat plan (opnieuw) op tafel. Maar wat is precies het grote doel van One Cycling? En hoe realistisch is de slaagkans in een kluwen van organisatoren, ploegen en sponsoren? Sporza Daily biedt dankzij commentator Christophe Vandegoor en sporteconoom Wim Lagae antwoord op de drie voornaamste vragen.

Dat lijkt een stevige smak geld, maar toch zal het alle actoren - van organisatoren, over ploegen tot sponsors - mee in het bad moeten trekken om überhaupt slaagkans te hebben.

De beste koersen met de beste renners. Daar heeft One Cycling 250 miljoen euro voor over om het werkelijkheid te maken.

"Eigenlijk is het de bedoeling om alle ploegen en organisatoren in één overkoepelend bedrijf samen te brengen. Zo willen ze ervoor zorgen dat alle topcoureurs op alle belangrijke momenten aanwezig zijn."

Zo beschrijft onze wielercommentator Christophe Vandegoor de Super League die op tafel ligt in het wielrennen. Concreet willen investeerders uit Saudi-Arabië onder het One Cycling-project een vast koersaanbod bieden.

Alle toppers aanwezig in een reeks topwedstrijden: dat is het doel.

Een duurzaam verdienmodel in het wielrennen. Dat is het korte antwoord op de vraag waarom er vernieuwing nodig is in de sport.

"Ploegen zijn voor 94% afhankelijk van sponsorinkomsten", verklapt sporteconoom Wim Lagae. Een onevenwicht dat in geen enkele andere sport terug te vinden is.

"Want in het voetbal of basketbal heb je stadiontickets en truitjes te verkopen", pikt Vandegoor in. "Op zich kun je er niets op tegen hebben dat er nagedacht wordt over een model waarbij de grote koek verdeeld wordt."

Zo zouden teams ook (beperkt) kunnen meesnoepen van de tv-gelden, die nu in de zakken van de organisatoren vallen.

"Alleen is de vraag: is de sport wel mondiaal genoeg voor dat model? Buiten Vlaanderen is de aandacht toch al een pak minder", stelt Vandegoor.