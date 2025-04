Alweer een pijnlijke klap voor RWDM: Brusselaars mogen promotiehoop opbergen na knotsgek slot tegen Lokeren-Temse

RWDM sukkelt van de ene opdoffer naar de andere. Na de gemiste rechtstreekse promotie hebben de Brusselaars nu ook naast de finale van de Promotion Play-offs gegrepen. Ze hadden tot in minuut 85 nochtans de netelige 2-0-nederlaag uit de heenmatch helemaal uitgewist, maar Radja Nainggolan en Ntamack zorgden in een doldwaas slot alsnog voor een tweede ommekeer. Lokeren-Temse treft Patro Eisden in de finale.

Wie dacht dat de Challenger Pro League vorige week al zijn pijlen had verschoten met een zinderende titelontknoping, kwam vanavond toch bedrogen uit.

RWDM en KSC Lokeren-Temse zorgden voor een heerlijk bisnummer, met alweer een negatieve hoofdrol voor de Brusselaars.

Al beleefde RWDM wel 85 minuten lang de perfecte avond. Eindelijk waren na die gemiste promotie weer lachende gezichten te zien in het Edmond Machtensstadion.

De thuisploeg had de scheve situatie van de heenmatch, een 2-0-nederlaag, namelijk helemaal omgekeerd. Voor rust zette Biron de 1-0 op het bord met een penalty, na rust werkte Sapata een rebound binnen en in minuut 72 was het virtuele ticketje voor de finale van de Promotion Play-offs helemaal binnen. Het was Robail die voor de 3-0 tekende.

Maar net op het moment dat de strijd gestreden leek, stond de ster van de bezoekers op. Good old Radja Nainggolan verstuurde met zijn linker een vlam in minuut 86, doelman Lathouwers kon er niet bij.

Virtueel verlengingen zo. Maar het werd nóg erger voor RWDM, want 4 minuten later mocht Ntamack veel te simpel de 3-2 binnenlopen.

RWDM werd andermaal ondergedompeld in rouw, bij Lokeren-Temse was het feestje compleet. In de finale van de Promotion Play-offs ontmoet het Patro Eisden, op 3 en 11 mei.