Geen kers op de taart voor Oostende-jonkies: ze verliezen de finale van de Youth Champions League

De Youth Champions League is de jongerenversie van de FIBA Champions League. Het toernooi vond dit jaar plaats in Turkije en daar maakten de U18 van Oostende deze week indruk.

De kustploeg bleef ongeslagen in de groepsfase, met onder meer een overwinning tegen titelverdediger Galatasaray. In de halve finales rekende Oostende zaterdag af met Ludwigsburg uit Duitsland.

In de finale trof het zondag het ijzersterke Vilnius uit Litouwen en dat bleek een te harde noot om te kraken. De Litouwers begonnen als een raket aan de wedstrijd - 35 punten in het 1e quarter - en knalden naar een 109-76-overwinning.

Geen kers op de taart dus voor de jonkies van Oostende, die de voorbije week wel hun visitekaartje afgaven in Europa. Met Tim Waerniers en Daan Pieters had Oostende 2 spelers in de All-Star Five van het toernooi.