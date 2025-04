Vroege rode kaart breekt Beveren zuur op tegen Patro Eisden, dat finaleticket van promotieplay-offs pakt

Patro Eisden heeft na de heen- ook de terugwedstrijd gewonnen in de Promotion Play-offs tegen Beveren. De Limburgers werden in het zadel geholpen door een vroege rode kaart voor Beveren-veteraan Christian Brüls. Met een man meer kwam het op 0-2 en werd het enkel in het ultieme slot nog even spannend na een goal van Lennart Mertens. In de finale treft Patro nu Lokeren-Temse.

Met een 3-2-zege in de heenwedstrijd had Patro Eisden vorige week in eigen huis al een eerste stap richting de finale van de Promotion Play-offs gezet. Maar op de Freethiel was SK Beveren zondagavond zeker nog niet uitgeteld.

Althans, voor een halfuur dan toch. In minuut 32 deed Beveren-veteraan Christian Brüls zijn eigen team de das om. De ervaren middenvelder kreeg rood onder zijn neus na een wilde overtreding.

Beveren moest zo een uur met tien man verder, en amper twee minuten na het rood voor Brüls, volgde al een nieuwe mokerslag. Vicky Kiankaulua trapte Patro na een snelle counter van dichtbij op voorsprong.

De bezoekers zaten zo in een zetel en konden controleren. Vlak voor het uur mochten de boeken al helemaal dicht: Stef Peeters werkte een knappe aanval erg fijntjes af.

Beveren was uitgeteld, al deed een laat doelpunt van Lennart Mertens de (ijdele) hoop nog heel even oplaaien. Maar ondanks enkele nerveuze slotminuten veranderde er niets meer aan het resultaat.

Patro Eisden plaatst zich zo voor de finale van de Promotion Play-offs, waarin het volgend weekend Lokeren-Temse treft. De Limburgers blijven zo op koers voor een eerste promotie naar eerste klasse in 64 jaar. Alleen in het seizoen 1960-1961 speelde Patro al eens op het hoogste niveau in België.