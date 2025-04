Union en Club Brugge dienen elkaar geen uppercut toe: titelfavorieten scoren niet in nerveus duel

kalender zo 27 april 2025 20:49

Union einde 0 - 0 Club Brugge 38' - Geel - Raphael Onyedika 43' - Geel - Maxim De Cuyper 51' - Geel - Charles Vanhoutte 66' - Verv. Kamiel Van De Perre door Anouar Ait El Hadj 75' - Verv. Chemsdine Talbi door Michal Skóras 75' - Verv. Ferran Jutglà door Romeo Vermant 79' - Verv. Kevin Mac Allister door Ross Sykes 86' - Verv. Hans Vanaken door Bjorn Meijer 90+4' - Geel - Franjo Ivanovic 90+4' - Geel - Joel Ordóñez 90+4' - Geel - Mohammed Fuseini Jupiler Pro League - speeldag 6 - 27/04/25 - 18:31

Een grote winnaar in de titelstrijd bracht dit voetbalweekend niet. Union en Club Brugge hebben elkaar geen uppercut gegeven in hun laatste onderlinge duel. Via Talbi kregen de bezoekers de beste kansen op zege, maar de aanvaller liet twee enorme mogelijkheden liggen. Union trekt zo met één puntje bonus op blauw-zwart de laatste 4 speeldagen in. Door het gelijkspel houden beide ploegen eigenlijk ook Racing Genk nog in leven.



Union - Club Brugge in een notendop Man van de match Anan Khalaili is een stoomtrein met skills, al het moois dat Union creëerde passeerde via de Israëli. Club Brugge was beter als ploeg, maar Khalaili stak er individueel bovenuit. Sleutelmoment Drie keer kwam Chemsdine Talbi oog in oog met Anthony Moris, drie keer kreeg hij de bal er niet in. Machida keerde de eerste van de lijn, Moris redde de tweede, de derde stiftte Talbi zelf naast. Opvallend Hans Vanaken werd gewisseld. "Ach", zegt u, "Elke voetballer wordt gewisseld?" Wel, Vanaken niet. Dit seizoen gebeurde het maar één keer, op speeldag zes. Het afgelopen seizoen helemaal niet.

Een clash aan de top van het klassement in het Joseph Mariënstadium en dankzij het verlies van Genk lag de kans op een kloof voor het grijpen. Net als in Brugge werd het een gesloten partij met twee intens spelende ploegen. Hayen bracht Talbi aan de aftrap, hopend op zijn snelheid om de Brusselse linies open te snijden. De verandering leverde op, met na een klein kwartier een eerste megakans voor de Bruggelingen. Talbi kwam na een voorzet van Tzolis alleen voor Moris. De bal ging wel voorbij de doelman, maar op de lijn redde Machida de meubelen.



Club Brugge toonde zich dus meer in controle en gewoon sterker dan donderdag thuis het geval was. De Unionisten toonden onzekerheid in de passing en nodigden de druk te veel uit. Tot het wél eens snedig kon uitbreken. Promise David deed de Bruggelingen even vrezen, maar zijn schot geraakte niet op het kader. Nadien was Club minder uitgesproken baas, het verloor met een derde gele kaart ook sterkhouder Onyedika voor volgende week tegen Gent. Na rust eenzelfde spelbeeld, met dezelfde scherpe duels. Net als in de eerste helft verdiende Club Brugge op voorsprong te staan, maar opnieuw miste Talbi. Zelfs in de rebound ging de bal er niet in.

Met steeds legere batterijen sleepten beide ploegen zich naar het einde. Het opvallendste waren nog twee wissels. Eerst moest opperstrijder Kevin Mac Allister, die een oersterke wedstrijd speelde, het veld verlaten met een kapotte neus. De knie van Sadiki kwam duidelijk aan. Vanaken volgde met zijn eerste wissel in vier jaar (!). In het slot had het alsnog kunnen kantelen. D’Hondt zag geen graten in een ingreep van Ordonez, die weinig bal en genoeg Ivanovic had. De Serviër leek op weg naar het doel maar geraakte daar zo niet. Geen fout, geen rood, aldus D'Hondt. Geen doelpunten dus in het Dudenpark, waar niemand een kloof slaat. In Genk zullen ze content zijn.

Reacties na de match: