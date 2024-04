Skilegende Marcel Hirscher (35) bindt skilatten weer aan als Nederlander: "Nieuw competitieproject"

wo 24 april 2024 12:18

Als alles volgens plan verloopt, zal Nederland binnenkort ook in het alpineskiën potten kunnen breken. De Oostenrijker Marcel Hirscher, die liefst 8 keer de algemene wereldbeker won en in 2019 met pensioen ging, heeft een aanvraag gedaan om voor Nederland te mogen skiën. De moeder van Hirscher is Nederlandse.

De 35-jarige Hirscher telt naast 8 algemene wereldbekers 67 overwinningen in wereldbekerwedstrijden.



De slalomspecialist is ook goed voor 7 wereldtitels en 2 olympische gouden medailles.



"Ik wil vooral graag de mogelijkheid hebben om weer aan wedstrijden mee te doen, gewoon omdat ik het leuk vind", zegt Hirscher in een verklaring van de Nederlandse Ski Vereniging.



"Ik heb een uitstekende verstandhouding met de Oostenrijkse bond en ben ze dankbaar voor alles wat we hebben bereikt. Dit nieuwe project is het best te realiseren als Nederlander."



De Oostenrijkse skibond keurde alvast de aanvraag goed. Secretaris Christian Scherer doet de zaak uit de doeken op de website van de federatie: "We betreuren natuurlijk zijn besluit om van nationaliteit te veranderen."



"We hebben geprobeerd om hem de beste omstandigheden te geven voor een mogelijke comeback."



"Er zijn de afgelopen dagen veel gesprekken geweest met verschillende betrokken partijen en uiteindelijk hebben we ervoor gekozen hem te steunen", aldus Scherer. "Zijn successen voor de sport én voor Oostenrijk zijn enorm."



De Nederlandse bond zegt "verheugd" te zijn: "We zullen enerzijds kunnen profiteren van zijn wedstrijddeelnames, maar ook van de enorme kennis en ervaring die hij met ons zal delen."

Ik wil graag weer meedoen aan wedstrijden. Dit nieuwe project is het best te realiseren als Nederlander. Marcel Hirscher

Van Nieuw-Zeeland naar WK in eigen land?