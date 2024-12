Onverwachte Champions League-koorts: Real Madrid en PSG staan onder druk

Dinsdag- en woensdagavond wordt de 6e speeldag van de League Phase van de Champions League afgewerkt. Het is niet het traditionele eindstation zoals bij de vroegere groepsfase, want na de jaarwisseling staan nog 2 speelrondes op het programma. Maar voor enkele onverwachte namen zou de vernieuwde Champions League al vroeger dan verwacht kunnen eindigen.

Een week later sluit Real de League Phase af bij Brest. De revelatie is na een kanonstart wat van zijn pluimen verloren, maar Real zal vermoedelijk tot het einde moeten knokken.

Zonder absolute vedette draait het vierkant en dreigt het project van coach Luis Enrique, die carte blanche kreeg, te floppen. In Salzburg, de stad van Mozart, is een nieuwe valse symfonie uit den boze.

Maken ze zich bij Real Madrid zorgen, dan is het bij Paris Saint-Germain alle hens aan dek. "Het is nu of nooit", beseffen ze bij de Franse grootmacht.

Zitten enkel Real en PSG dan in de gevarenzone? Je mag bij deze nagelnieuwe formule niets uitsluiten, want niemand heeft een referentiekader en zowat iedereen tast in het duister over hoeveel punten je minstens nodig hebt om in de top 24 te eindigen.

Club Brugge telt er momenteel 7 en dat is slechts één puntje minder dan onder meer Manchester City en Juventus, toevallig na Sporting vanavond de nog resterende opponenten van Club. Bovendien kijken City en Juve elkaar woensdagavond in de ogen.

De kampioen moet vanavond dus hopen dat het zelf iets raapt tegen Sporting en zal niet jammeren als ook de laatste groepstegenstanders relatief zorgenvrij zijn als ze Club later bekampen.